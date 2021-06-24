Фишер: «Беларусь стала слишком дорогим проектом для России»

Источник материала: Салiдарнасць

Россия может сыграть решающую роль в разрешение белорусского кризиса, считает посол США в Беларуси.





— Для России есть возможность сыграть конструктивную роль. Она может сделать выборы (в Беларуси), — заявила Джули Фишер в эфире Дождя .

Дипломат полагает, что Беларусь превращается в невыгодный проект для России:

— Я думаю, Беларусь стала слишком дорогим проектом для России. Мне кажется, в какой-то момент они зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет.

В любом случае, она убеждена, что подобное удержание власти не сможет длиться долго.

— Фундаментально я действительно верю, что голос народа Беларуси (будет услышан). Ну, это просто невозможно, это нежизнеспособно, чтобы режим работал вразрез с целями людей в течение продолжительного времени. Я считаю, что просто должно будет наступить освобождение, должен будет наступить прогресс. И с нашей стороны на Западе мы будем работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления, — добавила посол США.