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В семье Натальи Подольской разразился скандал

24.06.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В семье Натальи Подольской разразился скандал
Фото: Владимир Веленгурин
Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих детей. Певица задержалась в декретном отпуске совсем ненадолго и уже вскоре после рождения младшего сына Ивана вернулась на сцену. Во время отсутствия мамы о малыше заботилась няня. Но на днях в звездной семье разразился скандал.

Наталья Подольская ищет няню для младшего ребенка. Певица уволила прежнюю помощницу, которая помогала ей с заботой об Иване. Оказывается, жене Владимира Преснякова не понравилось, что женщина поставила ее на место.

«Мы с вами сотрудничаем, Наталья», - сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее. Не буду утомлять вас деталями, но я, конечно, обалдела и полезла в Интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола", - рассказала в блоге звезда эстрады.


По словам Подольской, из-за того что скандал случился внезапно, певице пришлось просить родных посидеть с Ваней на время отсутствия. "Люди, я просто прошу адекватности. Хорошо, что у меня большая семья, которая помогает в неожиданные моменты сложностей, ведь сегодня я улетела на работу", - посетовала 39-летняя Наталья.

Напомним, Наталья Подольская мечтала стать мамой с 27 лет. Все попытки забеременеть долгое время оказывались безуспешными. Звезда и ее муж Владимир Пресняков проходили обследование в клинике, но никто не мог объяснить причину. Наталья очень страдала, но категорически отказывалась от услуг суррогатной мамы, веря, что у нее все получится. В июне 2015 года Наталья родила сына Артемия.

Второй раз Наталья стала мамой осенью 2020 года, подарив своему супругу сына Ивана. Она не скрывает, что в восторге от материнства.
 
 
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