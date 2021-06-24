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«Потеряла способность жить»: дочь больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сделала жуткое заявление

24.06.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Потеряла способность жить»: дочь больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сделала жуткое заявление
Фото: личная страница Instagram Анны Заворотнюк
Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк откровенно рассказала поклонникам о личном. Анна Стрюкова призналась, что у нее больше нет сил оставаться сильной и мужественно преодолевать невзгоды. Поклонники пришли в ужас от жуткого заявления.

Около двух лет назад Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с опухолью мозга. Рядом с ней вся семья.

Старшей дочке актрисы пришлось вернуться в Россию из США, чтобы поддерживать маму. Долгое время девушка не рассказывала публике ничего не только о состоянии знаменитой родительницы, но и о том, через что ей самой приходиться проходить.

Но на днях Анна призналась, что ей приходится очень тяжело и у нее буквально опустились руки. Видимо, состояние 50-летней актрисы ухудшается. «Вообще нет ресурса. Не понимаю, откуда черпать энергию, вдохновение. Потеряла способность жить и наслаждаться. Не вывожу это все количество стресса, который на меня наваливается. Мне иногда кажется, что силы закончились».

Заворотнюк-младшая отметила, что не любит жаловаться. Однако сил у нее нет. «Последний год самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить. Так надоела сама себе. Вечные загоны и переживания. Хочется как в фильме, чтобы просто стерлась память, чтобы перестать все мысли прокручивать и переживать снова и снова», — поделилась девушка.

Публика настолько сопереживает Анне, что многие отметили:

«Анечка, плачу и молюсь с вами. Это ужас», «Дай Бог Вам сил», «Какой же это кошмар», «Аня, просто держитесь».


«Потеряла способность жить»: дочь больной раком мозга Анастасии Заворотнюк сделала жуткое заявление

Отметим, ранее Анна сообщила, что обратилась за помощью к специалистам, чтобы хоть как-то улучшить самочувствие и побороть депрессию. «Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю… Я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня с самого дна. Если в вашей жизни есть хотя бы один такой человек, то вам очень повезло», — говорила Заворотнюк-младшая.
 
 
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