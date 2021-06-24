|
Фотофакт. Последствия прохождения грозового фронта и шквалистого ветра в Гродно
Источник материала: Навiны
По данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, порывы которого достигали 13-18 м/с, прошедшего на Гродненщине, зафиксированы случаи падения деревьев.
Как сообщается, в областном центре они повредили крышу КПП и лечебного корпуса военного госпиталя по улице Дзержинского, а также легковой автомобиль по улице Буденного, а в районе — крышу жилого дома в деревне Беляны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, порывы которого достигали 13-18 м/с, прошедшего на Гродненщине, зафиксированы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)