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Фотофакт. Последствия прохождения грозового фронта и шквалистого ветра в Гродно

24.06.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, порывы которого достигали 13-18 м/с, прошедшего на Гродненщине, зафиксированы случаи падения деревьев.

Фотофакт. Последствия прохождения грозового фронта и шквалистого ветра в Гродно

 

Фотофакт. Последствия прохождения грозового фронта и шквалистого ветра в Гродно

Как сообщается, в областном центре они повредили крышу КПП и лечебного корпуса военного госпиталя по улице Дзержинского, а также легковой автомобиль по улице Буденного, а в районе — крышу жилого дома в деревне Беляны.

 

 

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По данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, порывы которого достигали 13-18 м/с, прошедшего на Гродненщине, зафиксированы...
 
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