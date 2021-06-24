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Четыре человека утонуло в среду — из них трое детей

24.06.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четыре человека (из них трое — дети) утонуло в белорусских водоемах за минувшие сутки, сообщили в МЧС.

Четыре человека утонуло в среду — из них трое детей

Как отмечается, в 15:03 поступило сообщение об утонувшем в Днепре (Рогачев) мальчике (2012 г.р.). Тело ребенка пока не обнаружено.

В 17:10 стало известно об утонувшей в озере у деревни Киевец (Воложинский район) девочке (2012 г.р.).

В 18:55 поступило сообщение об утонувшем в озере у агрогородка Перерост (Добрушский район) мальчике (2006 г.р.).

А утром в среду в реке Рудея у деревни Брыли (Могилевский район) обнаружен и извлечен из воды утонувший парень (1999 г.р.).

По данным Следственного комитета, за минувшие выходные на территории страны утонуло 30 человек.

 

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Четыре человека (из них трое — дети) утонуло в белорусских водоемах за минувшие сутки, сообщили в МЧС.
 
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