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100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?

24.06.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ‎. Первыми ее посетителями стали дипломаты, госслужащие и интересующаяся жизнью Поднебесной молодежь.

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?

Всего в экспозиции представлено несколько сотен работ. В них отражены фрагменты развития КНР. На снимках нашло отражение достижение китайским народом национальной независимости, быстрого экономического развития и установления стабильности.

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?

Для наших давних друзей и надежных партнеров эта выставка весьма значима, как и сама юбилейная дата Компартии этой страны. Китайская сторона не перестает говорить о том, что возрождению КНР на протяжении всего века способствовала именно Коммунистическая партия.

 
 
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Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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