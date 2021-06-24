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В Витебской области задержали трех подростков за распространение наркотиков

24.06.2021 12:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области правоохранители задержали троих подростков за распространение мефедрона и альфа-PVP. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Наркоторговцами стали трое несовершеннолетних жителей Витебской области. По оперативной информации, молодые люди 15 и 16 лет успели поработать закладчиками всего несколько недель. Подозреваемые распространяли наркотики в Полоцке, Новополоцке и Витебске. Сыщики установили, что подростки специализировались на бесконтактной реализации мефедрона и альфа-PVP.

Двое из компании были задержаны в Витебске, куда они приехали, чтобы разложить по тайникам очередную партию. Третий участник попал в руки оперативников в Новополоцке. Во время осмотра сотрудники наркоконтроля обнаружили готовые к закладке наркотики, а также электронные сообщения с координатами для их дальнейшей реализации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Наркоторговцами стали трое несовершеннолетних жителей Витебской области. По оперативной информации, молодые люди 15 и 16 лет успели поработать закладчиками всего...
 
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