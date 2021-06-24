Около 500 бутылок с контрафактным алкоголем изъяли в Могилеве и Могилевском районе

Источник материала: БелТА

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около полутысячи бутылок с алкоголем без акцизов и сопроводительных документов изъяли правоохранители в торговых объектах по ул.Краснозвездной в Могилеве и на станции "Голынец" в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями областного центра совместно с представителями Ленинского (г.Могилева) отдела Департамента охраны в указанных магазинах выявили факт хранения и реализации без документов, подтверждающих легальность приобретения, 498 бутылок алкогольной продукции, общий объем которых составил почти 270 л. Стоимость обнаруженной продукции составила более Br1,2 тыс.", - отметили в УВД.

Юридическому лицу грозит привлечение к административной ответственности и штрафы от 200 до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Как отметили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, с начала 2021 года сотрудники ОВД области изъяли из незаконного оборота почти 2 тыс. л спиртосодержащей жидкости - фальсифицированной алкогольной продукции. Общая стоимость изъятой продукции составила почти Br50 тыс.-0-