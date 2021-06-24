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Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев
Источник материала: АФН
Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев. Об этом поведал журналистам генпрокурор Андрей Швед.
По его словам, всего прокуроры установили около фамилии и адреса 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру.
"Сейчас готовится пакет документов об оказании правовой помощи для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением за геноцид", - сказал Швед.
Запросы направлены также в Великобританию, Австралию и Канаду.
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Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев. Об этом поведал журналистам генпрокурор Андрей Швед.
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