Источник материала: АФН

Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев. Об этом поведал журналистам генпрокурор Андрей Швед.

По его словам, всего прокуроры установили около фамилии и адреса 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру.

"Сейчас готовится пакет документов об оказании правовой помощи для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением за геноцид", - сказал Швед.

Запросы направлены также в Великобританию, Австралию и Канаду.