ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев

24.06.2021 12:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев. Об этом поведал журналистам генпрокурор Андрей Швед.

По его словам, всего прокуроры установили около фамилии и адреса 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру.

"Сейчас готовится пакет документов об оказании правовой помощи для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением за геноцид", - сказал Швед.

Запросы направлены также в Великобританию, Австралию и Канаду.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь направит запрос в Латвию в отношении 22 ныне живых эсэсовцев. Об этом поведал журналистам генпрокурор Андрей Швед.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фишер: «Беларусь стала слишком дорогим проектом для России»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by