По информации журналиста Владислава Татура, сегодняшнюю тренировку «Крумкачоў» проводит Сергей Козека





24 января Дулуб возглавил клуб. Команда после 10 туров занимает второе место в первой лиге, отставая от «Арсенала» на два очка.





Напомним, что ранее «вороны» проиграли «Арсеналу» в чемпионате (0:1), а затем уступили в 1/16 финала Кубка Беларуси «Неману» (1:1, по пенальти 5:6).