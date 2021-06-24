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Мнение: петля на шее белорусской экономики сжимается
Источник материала: Партизан
Белорусская экономика из-за действий властей сталкивается все с новыми и новыми угрозами. Что может больно ударить по ней в ближайшее время?
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Уже действующие против Беларуси санкции
Напомним, из-за поведения властей (репрессий и нарушений прав человека) западные страны ввели ряд экономических санкций.
США – против концерна «Белнефтехим», его американского представительства и его предприятий: «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокно», «Лакокраски», «Нафтана», «Полоцк-Стекловолокно», Белорусского нефтяного торгового дома.
Евросоюз – против предприятий «140 ремонтный завод», «Агат», «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента, Dana Holdings, «Синезис», МЗКТ, «Белтехэкспорт».
Кроме того, после инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз запретил летать по своей территории «Белавиа», а европейским самолетам – пролетать над Беларусью.
Все перечисленные предприятия понесут убытки от санкций, речь может иди, по крайней мере, о сотнях миллионов долларов.
Плюс еще более жесткие санкции
Из скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair Евросоюз согласовал еще более жесткие санкции в отношении Беларуси, которые будут введены на днях. Впервые – секторальные.
Неопределенность с поставками нефти на «Нафтан»
О санкциях США было сказано выше, но отдельно стоит остановиться на ситуации с одним из двух нефтеперерабатыващих предприятий Беларуси. После введения американских санкций появилась информация, что крупнейшие российские компании прекратят поставки сырья на «Нафтан».
Сейчас на предприятии завершаются работы по модернизации, и пока большой вопрос, что будет с дальнейшими поставками российской нефти. Без них белорусский бюджет лишится существенной статьи доходов.
Неопределенность с транзитом газа
«Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь начиная с четвертого квартала 2021 года. Возможно, это связано с планами по запуску газопровода «Северный поток-2».
Если это действительно произойдет, то Беларусь рискует потерять около 250-300 миллионов долларов, которые ежегодно получала за транзит российского газа по своей территории в Европу.
Россия упорно не оказывает помощи
Недавно посол России Евгений Лукьянов заверил в поддержке в условиях санкций: «Беларусь мы не бросим». Но на деле этого пока не происходит.
Александр Лукашенко в этом году уже несколько раз летал в Владимиру Путину на многочасовые переговоры, но помощи от него так и не добился.
Выделение 500 млн долларов кредита, о котором объявили после их последней встречи, – это обещание, данное еще в сентябре прошлого года.
Вероятно, Кремль придерживается новой тактики: выделять помощь белорусским властям только после реальных шагов с их стороны, которые могут касаться углубления интеграции двух стран.
Власти начинают рассматривать представителей частного сектора как врагов
После массовых протестов в стране правитель негативно высказывался о индивидуальных предпринимателях, частных предприятиях и IT-секторе, которые не проявили политической лояльности. Власти начинают закручивать бизнесу гайки: с новыми ограничениями столкнулись те же ипэшники.
Не только западные санкции, но и внутриполитическая ситуация уже негативно влияет на белорусский бизнес.
При этом крупнейшие предприятия госсектора остаются убыточными, долги флагманов бьют рекорды. Наполнение бюджета, вероятно, будет становится все большей проблемой.
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Белорусская экономика из-за действий властей сталкивается все с новыми и новыми угрозами. Что может больно ударить по ней в ближайшее время?
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