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"Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символу. Беспрецедентный, кощунственный шаг.





Соответственно в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку (деяниям - ИФ)", - заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в четверг.





24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый.





Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская диаспора.





Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны правящего в Беларуси режима.





Генпрокурор Беларуси 28 мая возбудил уголовное дело против мэра Риги и министра иностранных дел Латвии в связи с этим инцидентом.





По данным Генпрокуратуры, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище".