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Генпрокуратура передала в СК дело "за флаг" против главы МИД Латвии и мэра Риги

24.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси, возбужденное в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги передано в СК РБ.


фото носит иллюстративный характер

"Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символу. Беспрецедентный, кощунственный шаг. 

Соответственно в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку (деяниям - ИФ)", - заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в четверг. 

24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый. 

Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская диаспора. 

Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны правящего в Беларуси режима.

Генпрокурор Беларуси 28 мая возбудил уголовное дело против мэра Риги и министра иностранных дел Латвии в связи с этим инцидентом. 

По данным Генпрокуратуры, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище".
 
 
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Дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси, возбужденное в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги передано в СК РБ.
 
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