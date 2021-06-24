Свабода , в 10 часов 24 июня в закрытом режиме начался судебный процесс над Сергеем Тихоновским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Соковым. Здесь, как передает, в 10 часов 24 июня в закрытом режиме начался судебный процесс над





"Не понимаю, что происходит у нас. Даже когда были протесты, не было на нашей улице столько сотрудников ОМОН", - сказал один из жителей дома возле СИЗО.





Книжную улицу накануне вечером освободили от автомобилей. Сотрудники ГАИ сказали автомобилистам парковаться в другом месте, так как здесь будут "вестись ремонтные работы".





Утром вокруг СИЗО выставили оцепление. Помимо внутренних войск, здесь стоит микроавтобус с ОМОНом, а на Книжной улице — автомобили с людьми в штатском.

















Все подъезды к СИЗО, кроме одного, перекрыли. Тот единственный контролируют люди в штатском. Они останавливают все машины, которые поворачивают в сторону изолятора. Возле самого СИЗО много милиции.





Родным обвиняемых запрещают снимать возле здания СИЗО. У всех, кто проходит рядом с изолятором, проверяют сумки.













В 10 часов возле СИЗО появились дипломаты представительства ЕС (на заднем плане — сотрудники в штатском)





Потом возле СИЗО появились представители государственного телевидения. Они пытались взять комментарий у представителей дипкорпуса, те комментировать отказались.





На процесс пустили автора государственного издания "СБ-Беларусь Сегодня" Людмилу Гладкую.





На опубликованном ею коротком видео видно, как Николай Статкевич, зайдя в зал суда, выкрикнул " Жыве Беларусь!". Сергей Тихоновский сказал, вероятно указывая в сторону государственных СМИ: "Нормальный закрытый процесс!"





Тем временем утром к Гомельской журналистке Ларисе Щиряковой приехали милиционеры, чтобы принудительно отвезти ее на суд в ОВД Гомельского района.





Повестку на процесс за сотрудничество с "Белсатом " без аккредитации Щирякова получила только вчера вечером. Когда журналистка пообещала, что не пойдет к СИЗО, где начинается процесс над блогерами и политиками, милиция уехала. На свой суд Щирякова не пошла, процесс начался в 9:30 без нее.