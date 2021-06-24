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Пожар на электростанции: Могилевская и Витебская области остались без света
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пожар на одной из крупнейших электростанций в Беларуси. Жители Могилевской и Витебской областей сидят без света, передает «МИР 24».
Сейчас возгорание на Лукомльской ГРЭС ликвидировано. Спасатели пытаются максимально быстро восстановить электроснабжение. Причины устанавливаются, пострадавших нет.
И как стало известно электроснабжение большинства населенных пунктов восстановлено.
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Причины произошедшего устанавливаются, пострадавших нет.
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