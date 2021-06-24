Пожар на электростанции: Могилевская и Витебская области остались без света

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пожар на одной из крупнейших электростанций в Беларуси. Жители Могилевской и Витебской областей сидят без света, передает «МИР 24».

Сейчас возгорание на Лукомльской ГРЭС ликвидировано. Спасатели пытаются максимально быстро восстановить электроснабжение. Причины устанавливаются, пострадавших нет.

И как стало известно электроснабжение большинства населенных пунктов восстановлено.