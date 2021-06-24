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Технику и вооружение представляют 30 стран. MILEX-2021 продолжает работу в Минске

24.06.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 продолжает свою работу в Минске. Крупнейший смотр достижений оборонного сектора промышленности начал работу 23 июня. Приветствие в адрес ее организаторов и участников направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технику и вооружение представляют 30 стран. MILEX-2021 продолжает работу в Минске

К слову, подготовку к выставке перед ее открытием обсуждали не так давно во Дворце Независимости. Глава государства интересовался деталями.

На одной площадке представлено 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники. И это только от Беларуси. Среди серьезных экспонатов и новый отечественный БТР от Минского завода колесных тягачей.

​Более 100 новинок, 170 организаций-участников. Посмотрите, чем удивляли гостей в первый день MILEX-2021

Технику и вооружение представляют 30 стран. MILEX-2021 продолжает работу в Минске

Отметим, что выставка по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Пройдет форум по 26 июня. Свою технику и образцы вооружения представляют 30 стран. Ежегодно этот масштабный оружейный смотр привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 продолжает свою работу в Минске. Крупнейший смотр достижений оборонного сектора...
 
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