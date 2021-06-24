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Гендиректор стадиона "Динамо": к нам люди должны идти, как раньше на рынок

24.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Специально к европейскому футбольному первенству на стадионе "Динамо" в Минске организована огромная фан-зона, которую с начала Евро посетили уже более 35 тысяч болельщиков. Они располагаются прямо на футбольном газоне и следят за футбольными баталиями на большом экране.

"Задумка новая для Беларуси, это совместная идея стадиона "Динамо" с Белорусской федерацией футбола. Было принято решение, почему бы не дать возможность людям прийти на национальный стадион и наслаждаться просмотром футбольных матчей Чемпионата Европы. Ты приходишь на такой газон в Минске, а в Риме, Питере или еще где-то играют сборные на таком же газоне. При поддержке Мингорисполкома мы смогли сделать бесплатный вход для зрителей", ― рассказывает Бут-Гусаим.

Задача ― чтобы люди потянулись на стадион

Как говорит руководитель спортивного объекта, он "не хотел бы привязываться только к футболу и легкой атлетике". К осени на стадионе рассматривают возможность организации просмотра фильмов на большом экране по аналогии с тем, как сейчас работает фан-зона футбольного чемпионата. Возможно, появится возможность смотреть бои в смешанных единоборствах и даже провести их в Минске. Кроме того, на стадионе подумывают и о концерте классической музыки.

"Мы все хотим попробовать, но пока погода ветреная. Мы же анонсировали ― мы взлетим. У нас есть все для того, чтобы сделать взлеты на воздушном шаре в центре Минска. Но это такая нежная услуга. Мы на земле ветра не ощущаем. А на высоте 50 метров ветер 5-6 метров в секунду и подниматься уже нельзя", ― рассказывает Бут-Гусаим.

А еще на стадионе откроется тир и самый высокий в Беларуси скалодром. В будущем году должны появиться веревочный городок с тарзанкой "К нам люди должны приходить, как раньше на рынок", говорит руководитель стадиона.

О взаимоотношениях с Вадимом Девятовским, разнице между футболом и легкой атлетикой, строительстве национального футбольного стадиона при поддержке китайских партнеров смотрите в видеоверсии беседы на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор Национального олимпийского стадиона "Динамо" Александр Бут-Гусаим рассказал радио Sputnik о масштабной фан-зоне Евро-2020, "китайской стройке"...
 
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