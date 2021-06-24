Посол Джули Фишер считает нелепыми заявления о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко

Заявления представителей белорусских властей о причастности Соединенных Штатов к подготовке покушения на Александра Лукашенко нелепы, заявила работающая за рубежом посол США Джули Фишер 23 июня в вечернем эфире российского телеканала «Дождь».





«В определенном смысле это неудивительно, это знакомая тактика, которую мы уже видели в прошлом, — отметила она. — Вы сказали, что это нелепо — я согласна с вами. Честно скажу вам, если бы это не было так трагично, это было бы просто смешно, как мне кажется. Но этот провал режима Лукашенко каждый день оказывает реальное влияние на народ Беларуси. Поэтому это не смешно, на самом деле это трагично».

По мнению Фишер, Лукашенко как человеку, который «не желает, чтобы хоть какие-то элементы его правления ставились под вопрос, гораздо проще смотреть за границу и выискивать заговоры, закулисные интриги в столицах за пределами Европы, проще указывать в этом направлении, чем честно оценить, что не работает в собственной стране».

«Я думаю, что это отражает фундаментальный разрыв связи между этим диктатором и его народом, — заявила дипломат. — Отражает то, что он отказывается признавать: в том смысле, что его пребывание у власти, его режим, его десятилетия во главе Беларуси так и не смогли дать народу этой страны. Также, на мой взгляд, фундаментальна недооценка народа Беларуси в том, чего они хотят, на что они надеются в будущем. На что они надеются в дальнейшем <…> с точки зрения экономических перспектив, с точки зрения реагирования их правительства».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая 23 июня на IX Московской конференции по международной безопасности, высказался по поводу так называемого «дела о госперевороте». «В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент в ходе следствия вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — сказал военный чиновник.

По данным КГБ фигурантами дела являются Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

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