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Бобруйчанка лишилась крупной суммы денег после звонка лжесотрудника банка

24.06.2021 12:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанка лишилась крупной суммы денег после звонка мошенника, который представился сотрудником одного из белорусских банков, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило заявление местной жительницы, что с ее банковского счета похищено более Br6 тыс. Правоохранители установили, что деньги со счета женщины были списаны в тот же день, когда ей поступил звонок в мессенджер от неизвестного лица. "Во время разговора он назвал полные установочные данные женщины, а также уточнил, проводила ли она несколько минут назад операцию по обналичиванию денежных средств со своего счета. Получив отрицательный ответ, звонивший пояснил, что была зафиксирована мошенническая операция и для сохранности денежных средств женщине надо назвать логин и пароль от интернет-банкинга, чтобы отменить якобы мошенническую операцию, что женщина и сделала", - рассказали в УВД.

Более того, несколько минут спустя женщина позвонила на номер, с которого поступил звонок, и пояснила, что у нее есть еще и валютный вклад. Тот же сотрудник банка предложил перевести денежные средства на другой счет для сохранности. На пришедший номер счета она сама перевела всю денежную сумму. После проведенной операции разговор с женщиной прекратился. Через некоторое время она попыталась набрать номер телефона, но уже никто не отвечал. Спустя время женщина проверила свой банковский счет и поняла, что ее обманули.

Следователи дали правовую оценку и возбудили два уголовных дела.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило заявление местной жительницы, что с ее банковского счета похищено более Br6 тыс. Правоохранители...
 
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