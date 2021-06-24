Участники благотворительной акции «100 гадзін з А1» достигли 25 000 часов тренировок

Всего за 23 дня благотворительной акции «100 гадзін з А1» сумма часов физической активности участников превысила отметку в 25 000. Еще столько же тренировок помогут достичь главной цели и перечислить 50 000 рублей партнеру – Международной общественной организации «SOS-Детские деревни».

Организаторы пригласили к участию всех неравнодушных к бегу, ходьбе, плаванию и велоспорту людей и бросили им вызов: смогут ли они за это время провести на тренировках не меньше 100 часов – в удобное для себя время и в свободном режиме, но обязательно публикуя результаты онлайн на платформе 100.a1.by.

С 1 июня к благотворительной инициативе присоединились более 3 000 человек. Уже 17 из них провели в движении более 100 часов и станут обладателями символического приза для самых активных участников – именного дерева, которое будет высажено в SOS-Детской деревне Боровляны. Главной же целью проекта остается оказание спонсорской помощи, на средства которой в SOS-Детской деревне Могилев установят солнечные панели и воздушный тепловой насос, которые обеспечат ее жителей экологически чистой электроэнергией.

Весомый вклад в продвижение акции и пополнение ее счетчика вносят не только индивидуальные тренировки участников, но и поддержка различных спортивных клубов. Среди них – детский футбольный клуб А1 Junior, беговой клуб Run4Fun, столичные плавательные клубы «Олимпиец», «ФИНВАЛ», «SWIMMINSK», их коллеги из регионов – «АкваСтарс» (Брест), «Желтая субмарина» (Гомель), «Спортивный клуб «Белый Медведь» (Полоцк), а также воспитанники и сотрудники МОО «SOS-Детские деревни». Так, в прошлые выходные состоялся благотворительный корпоративный турнир по мини-футболу в SOS-Детской деревне Марьина Горка, в результате которого в актив акции отправились сразу 39 часов.