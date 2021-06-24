Где в Турции выгодно покупать жилье?

Потенциальные покупатели турецкой недвижимости часто задаются вопросом, в каких городах и локациях Турции самое доступное жилье. Официальный источник Turk.Estate проанализировал данную тему и подготовил актуальную информацию, которая однозначно пригодится в поисках идеальной квартиры для отдыха или бизнеса.

Недвижимость в Дидиме

Дидим является излюбленным местом отдыха британских туристов и покупателей жилья. Купить жилье здесь можно от $45 тыс. Ежегодно в Дидим съезжаются тысячи туристов, желающих провести отпуск в одном из самых колоритных городов Турции. Среди них есть множество пенсионеров, которые также прибывают сюда на отдых. Многие иностранцы выбирают это место в качестве постоянного места жительства, покупают дома и перебираются сюда всей семьей. Стабильный спрос на квартиры и дома стимулирует местный рынок недвижимости и держит его в постоянном тонусе.

Чем еще, кроме комфортных туристических и природных условий привлекает Дидим? Доступной ценой жилья. Низкая стоимость обусловлена обилием домов и земельный участков для строительства.

Объекты в Трабзоне

Трабзон – идеальное место для инвестиций в недвижимость. Здесь, как и в Дидиме, обширный ассортимент недвижимости. Вместе с тем, местное жилье не столь популярно у туристов, как Стамбул и побережье Эгейского и Средиземного морей, чем отчасти обусловлена низкая цена. Этот район особенно отличается тем, что в то время как европейцы стекаются на южное и западное побережье, Трабзон в основном привлекает покупателей недвижимости с Ближнего Востока, заинтересованных в домах для семейного проживания. Многие районы Трабзона могут похвастаться новыми омами с двухуровневыми квартирами, апартаментами с собственной террасой и шикарным видом на море.

Дешевая недвижимость в Даламане

Если вы ищите уединенное место для отдыха и проживания, которое позволит почувствовать единение с природой, советуем обратить внимание на Даламан. Этот район славится налаженным международным сообщением и разнообразным рынком недвижимости. Купить квартиру в Даламане можно от $45тыс – $50 тыс. За эту цену Вы получите благоустроенную квартиру со всеми удобствами в жилом комплексе с комфортной инфраструктурой и собственным бассейном.

Инвестиционная недвижимость в Стамбуле

Чтобы оценить перспективы и скорость развития рынка недвижимости Стамбула достаточно одного беглого взгляда. Дома на продажу в Стамбуле объединяют покупателей и продавцов со всего мира. Стамбул уверенно расширяет пригород европейской части, что также привлекает множеств международных инвесторов.

Недвижимость на продажу включает в себя все типы, которые можно себе представить. Здесь Вы найдете квартиры, таунхаусы, отдельно стоящие дома, а также особняки по цене виллы (от $1 млн). Тем не менее, местные жители и иностранцы предпочитают инвестировать во внеплановые проекты, некоторые из которых предлагают долгосрочные беспроцентные планы платежей сроком до пяти лет.

Недвижимость в Аланье

многие покупатели турецкой недвижимости часто рассматривают Аланью в качестве потенциального места жительства. В Аланье благоустроенная городская инфраструктура, много мест для активного и культурного отдыха, а также качественные объекты жилья. Стоимость квартир начинается от $50 тыс. Самый благоприятный для жизни – район Махмутлар, демонстрирует большие перспективы для долгосрочного роста стоимости.

Активное развитие рынка недвижимости Аланьи обусловлено всесторонней поддержкой со стороны государства и совокупности мер по привлечению туристов.

Покупка недвижимости в Турции: как сохранить и преумножить капитал

1.Продажа недвижимости

Существуют 2 типа собственников: те, кто стремится сохранить свой дом для других поколений и те, кто хотят как можно скорее его перепродать. Продайте свою собственность: Некоторые люди стремятся сохранить свой семейный дом для будущих поколений, в то время как другие стремятся продать его в последующие годы. Ключ здесь заключается в максимальном росте капитала; рассматривайте покупку дома с точки зрения среднесрочной и долгосрочной финансовой устойчивости. Для гарантированного получения выгоды в идеале необходимо держать недвижимость в течение 5 – 10 лет, чтобы объект максимально себя окупил.

2.Покупка недвижимости для сдачи в аренду

Многие иностранные инвесторы стремятся монетизировать покупку недвижимости путем сдачи ее в краткосрочную и долгосрочную аренду. Некоторые покупают объект с помощью ипотеки, а затем погашают ее за счет выручки с долгосрочной аренды.

Краткосрочная аренда помогает собственнику быть более мобильным в принятии решений: покрывать текущие расходы и при необходимости жить в купленном доме самостоятельно.

Единственное, что важно знать, покупая жилье в Турции с целью сдачи в аренду – каждый арендодатель должен быть юридически зарегистрирован в соответствующих органах, при этом арендуемое жилье облагается подоходным налогом.

Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание

Многие иностранные покупатели ошибочно полагают, что владение домом в Турции ограничивается только наличием документа о праве собственности. Однако, это далеко не так. Покупка дома в Турции, как и в любой другой стране, означает ежегодные расходы на техническое обслуживание, содержание и ремонт. Домашние счета в Турецкой республике по сравнению с другими странами более низкие, однако, это сполна компенсируется платой за ежегодное обслуживание недвижимости и содержание коммунальных помещений.

Соответственно, если домовладелец хочет наслаждаться купанием в собственном бассейне, ему каждый год необходимо платить за его уборку, содержание и чистящие средства.

Перед покупкой жилья в Турции важно четко понимать предстоящие расходы и заранее подготовиться к ним.

Ремонт дома

На этапе поиска жилья некоторые покупатели намеренно ищут более дешевые варианты с целью дальнейшей реконструкции. Они находят выгодный объект и начинают планировать его дальнейшее переустройство. В конечном итоге дом, купленный в надежде сэкономить, становится самой дорогой инвестицией, которую только можно себе позволить.

Некоторые дома, особенно объекты старого жилого фонда, стоят на порядок дешевле остальных по причине не соответствия современным нормам строительства и банальному устареванию конструкции. У них отсутствуют необходимые сертификаты, включая Iskan, который является доказательством того, что здание подходит для проживания.

Расходы на продажу собственности

Все продажи жилья в Турции требуют уплаты юридических сборов и налогов. При составления бюджета это необходимо учитывать. Расходы включают сборы за регистрацию земли, нотариальные сборы, услуги переводчика, адвоката, оценку стоимости недвижимости и налоги.

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