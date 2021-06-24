Лукашенко запретил предприятиям снижать обороты в условиях санкций

Источник материала: АФН

Лукашенко подтвердил, что белорусские власти давно готовились к работе в условиях санкций, и запретил предприятиям снижать обороты, чтобы доказать «мерзавцам» с Запада бесперспективность рестрикций.

«Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит. Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил сегодня Лукашенко.

Он также высказался по поводу контрабанды сигаретами.

"Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся", - предложил пенсионер.