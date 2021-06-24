ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура РБ: Насчет допроса Протасевича к нам из ЛНР официально не обращались

24.06.2021 13:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что сепаратисты ЛНР по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались в Генпрокуратуру РБ.

Однако в ответе Шведа на соответствующий вопрос вызывает смущение одно слово - «официально».

"К нам официально никто не обращался", - сказал Андрей Швед, которого цитирует БелТА. А неофициально обращались?

Как сообщалось, сепаратисты ЛНР поблагодарили Лукашенко и силовые структуры Беларуси за возможность допросить Романа Протасевича на предмет его участия в отряде «Азов».

Сам Протасевич через своего адвоката также опровергает факт допроса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что сепаратисты ЛНР по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались в Генпрокуратуру РБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве тых, хто адмовіліся ад вакцынацыі, адхіляць ад працы без заробку і ня будуць лячыць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by