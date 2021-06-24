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Еще ряд Telegram-каналов признан в Беларуси экстремистскими

24.06.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска информпродукция Telegram-каналов «Лебяжий 97%», «Лебяжий 97 % чат», «Центральный 97%» признана экстремистской. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Прокуратура Центрального района Минска проанализировала информационные сообщения, размещенные в Telegram-каналах «Лебяжий 97%», «Лебяжий 97 % чат», «Центральный 97%». Установлено, что на указанных интернет-ресурсах публикуются информационные сообщения с призывами к участию с несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, в том числе сотрудникам органов внутренних дел, а также сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насильственных действий по мотивам вражды и ненависти в отношении группы граждан по профессиональному признаку», - написало ведомство.

Исходя из этого, информационная продукция вышеперечисленных Telegram-каналов признана "экстремистскими материалами".

«Опубликование либо размещение материалов из названных Telegram-каналов впредь будет влечь наступление ответственности по ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», - предупреждает Генпрокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
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По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска информпродукция Telegram-каналов «Лебяжий 97%», «Лебяжий 97 % чат», «Центральный 97%» признана экстремистской. Об...
 
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