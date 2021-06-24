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Процесс о признании продукции TUT.ВY "экстремистским" приостановлен на неопределенный срок
Источник материала: Партизан
Процесс о признании продукции портала TUT.ВY и соцсетей издания экстремистскими приостановлен на неопределенный срок.
Как сообщает само издание, было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения.
Его будет рассматривать Экономический суд.
Дата заседания пока не определена.
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Процесс о признании продукции портала TUT.ВY и соцсетей издания экстремистскими приостановлен на неопределенный срок.
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