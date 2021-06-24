



«К сожалению, в силу различных причин и под воздействием внешних факторов Олегу Анатольевичу Дулубу пришлось сделать перерыв в своей профессиональной карьере.





Контракт между клубом и главным тренером нашей команды Олегом Дулубом расторгнут 24 июня.





Мы расстаемся добрыми друзьями и благодарим Олега Анатольевича за работу, за силы и эмоции, вложенные в коллектив, и от всей души желаем удачи в дальнейшей карьере.





В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет помощник Олега Анатольевича — Сергей Васильевич Козека», – говорится в заявлении.





Трибуна напомнает, что Дулуб является подписантом письма против насилия и за честные выборы. напомнает, что Дулуб является подписантом письма против насилия и за честные выборы.



