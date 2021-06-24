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Пресс-служба "Крумкачоў" объяснила отставку Дулуба

24.06.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба «Крумкачоў» сообщила о том, что главный тренер команды Олег Дулуб покидает клуб.


«К сожалению, в силу различных причин  и под воздействием внешних факторов Олегу Анатольевичу Дулубу пришлось сделать перерыв в своей профессиональной карьере.

Контракт между клубом и главным тренером нашей команды Олегом Дулубом расторгнут 24 июня.

Мы расстаемся добрыми друзьями и благодарим Олега Анатольевича за работу, за силы и эмоции, вложенные в коллектив, и от всей души желаем удачи в дальнейшей карьере.

В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет помощник Олега Анатольевича — Сергей Васильевич Козека», – говорится в заявлении.

Трибуна напомнает, что Дулуб является подписантом письма против насилия и за честные выборы.
 
 
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Пресс-служба «Крумкачоў» сообщила о том, что главный тренер команды Олег Дулуб покидает клуб.
 
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