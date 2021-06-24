Как ишет Завтра твоей страны Агропромышленный холдинг Управления делами президента РБ (АПХ УДП) входит в тройку крупнейших производителей сырого молока в "союзном государстве" Беларуси и России.





Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, совокупный надой в девяти хозяйствах холдинга (без тепличного комбината «Мачулищи») превысил в прошлом году 150 тысяч тонн продукта. Лидером является сельхозпредприятие «Василишки» из Щучинского района (около 38,7 тыс. тонн). Молочные фермы АПХ УДП находятся также в Вилейском, Минском, Рогачевском, Пинском, Шкловском, Узденском и Барановичском районах.





В России в 2020 году только две агропромышленные структуры обошли по производству сырого молока показатели белорусского президентского холдинга. Это Группа компаний «ЭкоНива», принадлежащая немецкому инвестору Штефану Дюрру. С валовым надоем 924,7 тыс. тонн сырого молока она возглавила рейтинг крупнейших российских производителей молока, составленный ресурсом Milknews.ru.





Второй производитель, оказавший выше АПХ УДП, — компания бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Сергея Ткачева. «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева» получила в 2020 году от своих коров 312,1 тыс. тонн молока.





АПХ УДП опередил по надоям третью в России «Русмолко» (дочку сингапурской компании Olam International) — 131 тыс. тонн, АПХ «Дороничи» — 125,5 тыс. тонн, ХК «Ак Барс» — 117 тыс. тонн, Кировский молочный комбинат — 116,9 тыс. тонн, Концерн «Детскосельский» — 115,5 тыс. тонн.





Отметим, что крупнейшие российские производители молока – это частные компании с российским и иностранным капиталом. А как на их фоне смотрятся белорусские частники и редкие иностранцы, которых в Беларуси допустили к коровам?





Самый крупный частный производитель сырого молока в Беларуси – это Группа компаний «Санта», подконтрольная Александру Мошенскому. В 2020 году три ее сельхозпредприятия — «Савушкина пуща» в Каменецком, «Савушкино» в Малоритском и «Савушкин-Луч» в Березовском районе — произвели почти 70 тыс. тонн молока.





В России этот объем сопоставим с занимающим 18-е место Агрохолдингом «Степь», входящим в многопрофильную группу миллиардера Владимира Евтушенкова АФК «Система».





Из иностранных инвесторов наибольший надой молока в Беларуси в 2020 году получил уже упоминавшийся «Концерн «Детскосельский». В России он занимает 7-е место по производству, а в Беларуси на двух сельхозпредприятиях в Городокском (филиал «Вировлянский») и Мядельском («Новрочанская нива») районах получил свыше 22 тыс. тонн сырья.