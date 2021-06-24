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Белсата

Поэтому вполне вероятно, что продукцию белорусских предприятий начнут продавать через российские схемы и так называемые фирмы-прокладки. Либо полностью «интегрировать» с российскими гигантами, такими как «Уралкалий», «КАМАЗ» или «Роснефть».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение: Если бы санкции закончилась на «четвертом пакете», Лукашенко мог бы пить шампанское Продукцию белорусских предприятий начнут продавать через российские схемы?