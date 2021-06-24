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Мнение: Если бы санкции закончилась на «четвертом пакете», Лукашенко мог бы пить шампанское
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Но если говорить об остальных санкциях, то отчасти это все еще косметика. Почему? А вы много видели белорусских автобусов, грузовиков, тракторов или «БелАЗов» в странах ЕС? Даже в соседней Польше это редкость, где тот же МАЗ имеет представительство, единственное на весь Евросоюз. Но имеет офисы почти во всех крупнейших российских городах, даже в Магадане и Хабаровске. Белорусская техника не конкурентна на европейском рынке. И не потому, что она хуже или низкокачественная, а потому, что на продукцию производителей ЕС гораздо проще взять кредит, лизинг или дотацию из ЕС.
Поэтому если бы санкции закончилась на «четвертом пакете», Лукашенко мог бы пить шампанское.
Но наступает черед секторальных санкций, о которых Евросоюз собирается вести разговор в четверг. Речь идет, в частности, о калийном и нефтеперерабатывающем производствах, но также и о банковском или финансовом секторе (прекращении инвестиций, кредитования Беларуси).
Пикантности добавляет и тот факт, что к этим санкциям скорее всего присоединятся не только США, Канада и Британия, но и Украина (один из главных импортеров нефтепродуктов из Беларуси). И понятно, что в такой ситуации у Лукашенко только два выхода: выпустить политзаключенных или просить поддержки России, без которой в условиях изоляции экономика Беларуси долго не протянет. И выглядит так, что второй вариант ему все-таки ближе, проверен годами.
Поэтому вполне вероятно, что продукцию белорусских предприятий начнут продавать через российские схемы и так называемые фирмы-прокладки. Либо полностью «интегрировать» с российскими гигантами, такими как «Уралкалий», «КАМАЗ» или «Роснефть».
Кремль в очередной раз посылает в Брюссель четкий сигнал – «мы Беларуси не бросим ». И тут встает вопрос к Брюсселю: а готов ли Евросоюз к введению санкций в отношении России за поддержку режима Лукашенко? На Западе же хорошо понимают, что это не благодаря Гуцериеву Лукашенко руководит Беларусью уже 27 лет, а благодаря поддержке Кремля.
Москва после августовских выборов перечислила 1,5 миллиарда долларов кредита Беларуси – и где европейские санкции против российского Министерства финансов или против Евразийского банка развития, через который годами датируется Лукашенко? А что будет, если после введения секторальных санкций Путин перечислит Лукашенко очередные несколько миллиардов, благодаря которым закроет дыры в бюджете и избежит турбулентности в обществе?
Нужно помнить, что Россия, а не Запад, является основным инвестором в Беларуси, а российские фирмы (в том числе и государственные) инвестируют там ежегодно миллиарды долларов.
И что же делать с транзитом энергоносителей через Беларусь? Если страны Евросоюза будут покупать российский газ и нефть, на транзите которых зарабатывает Минск, будет ли это считаться финансированием диктатуры Лукашенко?
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Продукцию белорусских предприятий начнут продавать через российские схемы?
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