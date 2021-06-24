Вадим Иосуб: Нести деньги в банк или нет? В условиях санкций все очень непросто

Источник материала: UDF

Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио

Нацбанк отменил ограничения в надежде приостановить отток валютных вкладов

«После введения этих ограничений доля депозитов в белорусских рублях постепенно увеличивалась. Очевидно было невыгодно хранить деньги в валюте, поэтому люди конвертировали валютные депозиты в рублевые. Сейчас эта тенденция остановилась. Из-за низких процентных ставок валютные депозиты снижаются, а рублевые – стагнируют. Они вроде бы и растут, но рост совсем незначительный», – объясняет экономист.

«Мне кажется, что Нацбанк отменил ограничения, чтобы приостановить отток валютных депозитов из банков, который идет не в рублевые вклады, а домой под подушку. Он надеется, что благодаря этому процентные ставки в банках вырастут, а отток валюты замедлится», – считает эксперт.

Процентные ставки сильно не вырастут

"Назвать этот рост каким-то дивным или заметным не получается. Рост был что-то около 1 процентного пункта по долларам и евро – это не в разы. Когда-то ставки по валюте доходили до 10%. Сейчас мы это вряд ли увидим. И не факт, что увидим даже 5%. Вполне вероятно, что ставки по валюте будут в районе 3,5 – 4%», – отмечает аналитик.

«В нынешней ситуации не так много хороших и надежных заемщиков, которым банки с удовольствием давали бы валютные кредиты. А заемщики, которые есть сейчас, согласны брать кредиты далеко не по любым ставкам. Поэтому банки не будут привлекать валюту любой ценой», – объясняет экономист.

«Без учета начисленных процентов было бы небольшое снижение. Но это не повод резко увеличивать процентные ставки. Более того, в начале года максимальные ставки были выше, чем сейчас. Я думаю, что при отсутствии форс-мажоров ставки по рублевым депозитам будут сохраняться в пределах текущего уровня. Нет причин для сильного снижения или роста», – считает эксперт.

Почему Нацбанк не выдает банкам деньги по низкой ставке

«Сейчас у банков дефицита рублей не наблюдается. Если им нужна национальная валюта , то они могут выходить на межбанковский рынок, занимать деньги друг у друга. В середине мая ставки на межбанковском рынке падали до 2,5%. Сейчас они около 6,5%. Если какому-то банку нужны деньги, то он без проблем может одолжить их у других банков. Поэтому никакой трагедии в истории с малым удовлетворением спроса нет», – отмечает аналитик.

Что нужно учитывать, если решились нести деньги в банк

«В условиях уже принятых и возможных санкций Евросоюза все очень непросто. В том числе и поэтому я вполне сознательно воздержусь от советов. Каждый сам должен оценивать риски. И это только минимум того, что нужно учитывать», – подытожил Иосуб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вадим Иосуб: Нести деньги в банк или нет? В условиях санкций все очень непросто Каждый сам должен оценивать риски.

спросила у старшего аналитика белорусской компании «Альпари Евразия», почему Нацбанк приостановил действие ограничения ставок по валютным вкладам, стоит ли ожидать заметного роста процентных ставок по валютным и рублевым вкладам и что нужно учитывать белорусам, которые подумывают об открытии валютного депозита в банке.Прежде чем комментировать решение Нацбанка, Вадим Иосуб предлагает вспомнить, зачем вообще вводились ограничения по процентным ставкам. А вводились они для реализации программы по девалютизации. Девалютизация – это не только отмена расчетов в валюте в пользу белорусского рубля и ликвидация ценообразования в валюте, но и стимулирование людей к тому, чтобы они больше сберегали в белорусских рублях.Срочные валютные депозиты с начала года снизились на 410 млн долларов, или на 8,8%. Эти деньги не пошли в рублевые вклады. В этом можно убедиться, если посмотреть на размер срочных рублевых депозитов. По данным на 1 июня, с начала года они выросли на 79 млн рублей, или на 1,7%. Если не учитывать начисленные проценты по этим депозитам, то мы увидели бы небольшой отток, а не приток.Вадим Иосуб уверен, что мы обязательно увидим рост процентных ставок. Более того, в некоторых банках это уже произошло в конце прошлой недели.Банки могут увеличивать процентные ставки, но нужно помнить, что наши депозиты нужны им для того, чтобы собирать валюту и выдавать ее предприятиям в виде кредитов. Поэтому рост процентных ставок будет ограничен платежеспособным спросом на кредиты.Вадим Иосуб не ждет значительных изменений и в ситуации с рублевыми вкладами. Да, Нацбанк отчитался о небольшом росте валютных депозитов с начала года. Но нужно помнить, что это с учетом начисленных процентов.На кредитном аукционе, который прошел 16 июня, Нацбанк выдал банкам 50 млн рублей – всего 7,07% от запрашиваемой суммы. Вадим Иосуб не видит в этом никакой трагедии и считает, что Нацбанк совершенно сознательно удовлетворяет малый процент этих заявок, чтобы сдерживать рост денежной массы, инфляцию и давление на курс. Если банкам выдать много денег, то это приведет и к росту цен, и к росту курса.Вадим Иосуб напоминает, что процентная ставка – это не единственный критерий, который нужно учитывать при обдумывании решения, нести деньги в банк или нет. Есть еще вопрос доверия конкретному банку, всей банковской системе и экономике страны на среднесрочную перспективу.