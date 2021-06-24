ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вадим Иосуб: Нести деньги в банк или нет? В условиях санкций все очень непросто

24.06.2021 13:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Вадим Иосуб: Нести деньги в банк или нет? В условиях санкций все очень непросто
Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио
18 июня Нацбанк приостановил действие своих же рекомендаций по ограничению процентных ставок по новым срочным валютным вкладам. После этого в некоторых СМИ появилась информация и предположения, что «в скором будущем увидим дивный рост ставок по депозитам в валюте».

«Брестская газета» спросила у старшего аналитика белорусской компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, почему Нацбанк приостановил действие ограничения ставок по валютным вкладам, стоит ли ожидать заметного роста процентных ставок по валютным и рублевым вкладам и что нужно учитывать белорусам, которые подумывают об открытии валютного депозита в банке.

Нацбанк отменил ограничения в надежде приостановить отток валютных вкладов



Прежде чем комментировать решение Нацбанка, Вадим Иосуб предлагает вспомнить, зачем вообще вводились ограничения по процентным ставкам. А вводились они для реализации программы по девалютизации. Девалютизация – это не только отмена расчетов в валюте в пользу белорусского рубля и ликвидация ценообразования в валюте, но и стимулирование людей к тому, чтобы они больше сберегали в белорусских рублях.

«После введения этих ограничений доля депозитов в белорусских рублях постепенно увеличивалась. Очевидно было невыгодно хранить деньги в валюте, поэтому люди конвертировали валютные депозиты в рублевые. Сейчас эта тенденция остановилась. Из-за низких процентных ставок валютные депозиты снижаются, а рублевые – стагнируют. Они вроде бы и растут, но рост совсем незначительный», – объясняет экономист.


Срочные валютные депозиты с начала года снизились на 410 млн долларов, или на 8,8%. Эти деньги не пошли в рублевые вклады. В этом можно убедиться, если посмотреть на размер срочных рублевых депозитов. По данным на 1 июня, с начала года они выросли на 79 млн рублей, или на 1,7%. Если не учитывать начисленные проценты по этим депозитам, то мы увидели бы небольшой отток, а не приток.

«Мне кажется, что Нацбанк отменил ограничения, чтобы приостановить отток валютных депозитов из банков, который идет не в рублевые вклады, а домой под подушку. Он надеется, что благодаря этому процентные ставки в банках вырастут, а отток валюты замедлится», – считает эксперт.


Процентные ставки сильно не вырастут


Вадим Иосуб уверен, что мы обязательно увидим рост процентных ставок. Более того, в некоторых банках это уже произошло в конце прошлой недели.

"Назвать этот рост каким-то дивным или заметным не получается. Рост был что-то около 1 процентного пункта по долларам и евро – это не в разы. Когда-то ставки по валюте доходили до 10%. Сейчас мы это вряд ли увидим. И не факт, что увидим даже 5%. Вполне вероятно, что ставки по валюте будут в районе 3,5 – 4%», – отмечает аналитик.


Банки могут увеличивать процентные ставки, но нужно помнить, что наши депозиты нужны им для того, чтобы собирать валюту и выдавать ее предприятиям в виде кредитов. Поэтому рост процентных ставок будет ограничен платежеспособным спросом на кредиты.

«В нынешней ситуации не так много хороших и надежных заемщиков, которым банки с удовольствием давали бы валютные кредиты. А заемщики, которые есть сейчас, согласны брать кредиты далеко не по любым ставкам. Поэтому банки не будут привлекать валюту любой ценой», – объясняет экономист.


Вадим Иосуб не ждет значительных изменений и в ситуации с рублевыми вкладами. Да, Нацбанк отчитался о небольшом росте валютных депозитов с начала года. Но нужно помнить, что это с учетом начисленных процентов.

«Без учета начисленных процентов было бы небольшое снижение. Но это не повод резко увеличивать процентные ставки. Более того, в начале года максимальные ставки были выше, чем сейчас. Я думаю, что при отсутствии форс-мажоров ставки по рублевым депозитам будут сохраняться в пределах текущего уровня. Нет причин для сильного снижения или роста», – считает эксперт.


Почему Нацбанк не выдает банкам деньги по низкой ставке



На кредитном аукционе, который прошел 16 июня, Нацбанк выдал банкам 50 млн рублей – всего 7,07% от запрашиваемой суммы. Вадим Иосуб не видит в этом никакой трагедии и считает, что Нацбанк совершенно сознательно удовлетворяет малый процент этих заявок, чтобы сдерживать рост денежной массы, инфляцию и давление на курс. Если банкам выдать много денег, то это приведет и к росту цен, и к росту курса.

«Сейчас у банков дефицита рублей не наблюдается. Если им нужна национальная валюта, то они могут выходить на межбанковский рынок, занимать деньги друг у друга. В середине мая ставки на межбанковском рынке падали до 2,5%. Сейчас они около 6,5%. Если какому-то банку нужны деньги, то он без проблем может одолжить их у других банков. Поэтому никакой трагедии в истории с малым удовлетворением спроса нет», – отмечает аналитик.


Что нужно учитывать, если решились нести деньги в банк



Вадим Иосуб напоминает, что процентная ставка – это не единственный критерий, который нужно учитывать при обдумывании решения, нести деньги в банк или нет. Есть еще вопрос доверия конкретному банку, всей банковской системе и экономике страны на среднесрочную перспективу.

«В условиях уже принятых и возможных санкций Евросоюза все очень непросто. В том числе и поэтому я вполне сознательно воздержусь от советов. Каждый сам должен оценивать риски. И это только минимум того, что нужно учитывать», – подытожил Иосуб.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США - об обвинениях США в попытке ликвидации Лукашенко: Не смешно, а трагично
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by