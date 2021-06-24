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Генпрокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании помощи в расследовании дела о геноциде белорусского народа
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой отечественной войны продолжается.
Уже опрошены больше 4 000 свидетелей, 3 000 из которых были узниками. В ходе расследования обнаружены 84 ранее неизвестных мест, где фашисты уничтожали мирных граждан.
В ходе расследования установлено, что карательные формирования создавали в том числе из латвийских граждан, которые давали присягу фашистской Германии и осознанно участвовали в выполнении преступных приказов Рейха.
Известно, что в ряде стран Европы и Америки сейчас проживают около 400 бывших латышских легионеров СС. При этом латвийские власти не только ежегодно чествуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны.
У следствия есть сведения о 22 бывших членах латышских легионов СС, которые сейчас проживают на территории Латвии.
Генпрокуратура Беларуси обратилась к латвийским коллегам с просьбой об оказании правовой помощи и допросе каждого из них. Наше надзорное ведомство исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме.
Такие же просьбы в отношении латышских палачей направлены и в другие страны.
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Генпрокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании помощи в расследовании дела о геноциде белорусского народа
Генеральная прокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев. Расследование уголовного дела о геноциде...
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