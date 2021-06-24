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Генпрокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании помощи в расследовании дела о геноциде белорусского народа

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании помощи в расследовании дела о геноциде белорусского народа

Генеральная прокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой отечественной войны продолжается.

Уже опрошены больше 4 000 свидетелей, 3 000 из которых были узниками. В ходе расследования обнаружены 84 ранее неизвестных мест, где фашисты уничтожали мирных граждан.

В ходе расследования установлено, что карательные формирования создавали в том числе из латвийских граждан, которые давали присягу фашистской Германии и осознанно участвовали в выполнении преступных приказов Рейха.

Известно, что в ряде стран Европы и Америки сейчас проживают около 400 бывших латышских легионеров СС. При этом латвийские власти не только ежегодно чествуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны.

Эдуард Скурат, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси: «Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгард Ринкевич, в отношении которого в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело за разжигание национальной вражды в связи с надругательством над Государственным флагом Беларуси, во время официального визита в Канаду встречался с членами канадского отделения организации «Ястребы Даугавы», созданной ветеранами латышского легиона СС. В этой связи следует отметить, что уголовное законодательство как Беларуси, так и других стран к составу преступления «Разжигание национальной вражды и розни» относит и деяния, направленные на реабилитацию идеологии нацизма. Таким образом в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии мы наблюдаем преемственность взглядов нацистских преступников».

У следствия есть сведения о 22 бывших членах латышских легионов СС, которые сейчас проживают на территории Латвии.

Генпрокуратура Беларуси обратилась к латвийским коллегам с просьбой об оказании правовой помощи и допросе каждого из них. Наше надзорное ведомство исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме.

Такие же просьбы в отношении латышских палачей направлены и в другие страны.

 

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Генеральная прокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев. Расследование уголовного дела о геноциде...
 
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