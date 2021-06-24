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Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки $700-800 – неплохо, а $1000 – прекрасно
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на
Кроме того, Глава государства обратил внимание на то, что необходимо подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов меньше средней зарплаты по стране.
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Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области заявил, что неплохо было бы довести уровень средней зарплаты по стране к концу...
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