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Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки $700-800 – неплохо, а $1000 – прекрасно

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки 0-800 – неплохо, а 00 – прекрасно

Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области заявил, что неплохо было бы довести уровень средней зарплаты по стране к концу пятилетки до $700-800 и прекрасно, если он достигнет $1000, передает БЕЛТА.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на то, что необходимо подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов меньше средней зарплаты по стране.


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Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области заявил, что неплохо было бы довести уровень средней зарплаты по стране к концу...
 
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