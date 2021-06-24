В Гомеле начался суд над Тихановским, Статкевичем и Лосиком

Источник материала: ОНТ

Гомеле начался суд над Тихановским, Статкевичем и Лосиком" class="one-news__figure-img">

В Гомеле начался суд над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами дела о массовых беспорядках. Процесс проходит в гомельском СИЗО № 3 в закрытом режиме.

Сергей Тихановский, Артем Саков и Дмитрий Попов обвиняются по четырём статьям – в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центризбиркома, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Николай Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков.

Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу предъявлены обвинения в разжигании социальной вражды и розни в отношении представителей власти, совершенные группой лиц, а также в организации массовых беспорядков. На процесс пытались попасть зарубежные дипломаты. Но никто из них так и не объяснил причин своей заинтересованности.

Согласно материалам дела, Тихановский и его сообщники планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента в прошлом году.

Как сообщала Генпрокуратура, для достижения своих целей они «использовали современные политтехнологи, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов».

В частности, призывали в интернете участвовать в незаконных массовых акциях, проводили незаконные акции под видом пикетов по сбору подписей за кандидатов.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram