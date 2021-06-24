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Генпрокурор: Поручение об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев направляется в Латвию
Источник материала: ОНТ
Запрос об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев направит в Латвию Генпрокуратура,
В другие страны также направляются соответствующие поручения.
В Генпрокуратуре ранее заявили, что в международный трибунал в ближайшее время планируется представить достаточный объем доказательств, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны.
Фото: БЕЛТА
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Генпрокурор: Поручение об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев направляется в Латвию
Запрос об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев направит в Латвию Генпрокуратура, сообщил генпрокурор Андрей Швед, отвечая на...
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