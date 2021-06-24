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У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса диагностировали рак

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У вокалиста Blink-182 Марка Хоппуса диагностировали рак

Вокалист и бас-гитарист и американской рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что борется с раком и проходит курс химиотерапии. Об этом он рассказал у себя в Stories Instagram. 

49-летний музыкант написал, что уже три месяца проходит курс химиотерапии.

Хоппус является одним из основателей группы Blink-182, которая существует с 1992 года. Также он основал группу +44 и играет в музыкальном бэнде Simple Creatures. 

Фото: depositphotos.com

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Вокалист и бас-гитарист и американской рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что борется с раком и проходит курс химиотерапии. Об этом он рассказал у себя в Stories...
 
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