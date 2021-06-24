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9-летняя девочка утонула в Воложинском районе
Источник материала: ОНТ
В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка,
23 июня вечером возле деревни Дружичи Воложинского района утонул ребёнок. Девочка вместе со своей семьей была рядом с водоемом. Она начала тонуть во время купания, спасти ей жизнь не удалось. Сотрудники МЧС извлекли тело ребенка из водоема.
Воложинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее
Фото: СК Беларуси
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В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси. 23 июня вечером возле деревни Дружичи Воложинского района утонул ребёнок....
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