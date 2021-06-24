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9-летняя девочка утонула в Воложинском районе

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

9-летняя девочка утонула в Воложинском районе

В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.

23 июня вечером возле деревни Дружичи Воложинского района утонул ребёнок. Девочка вместе со своей семьей была рядом с водоемом. Она начала тонуть во время купания, спасти ей жизнь не удалось. Сотрудники МЧС извлекли тело ребенка из водоема.


Воложинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за сутки в Гомельской и Минской областях утонули три ребенка 

Фото: СК Беларуси
 

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В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси. 23 июня вечером возле деревни Дружичи Воложинского района утонул ребёнок....
 
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