Температурные рекорды 23 июня обновились почти по всей Брестской области

Источник материала: ОНТ

23 июня температурные рекорды почти по всей Брестской области обновились, сообщает рассказали БЕЛТА в облгидромете.



До 33-35°C за прошлые сутки прогрелся воздух в регионе.

Еще на протяжении нескольких дней жара сохранится. В выходные, как прогнозируется, она начнет спадать.

Из-за высокой пожарной опасности в 91 районе Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов .

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram