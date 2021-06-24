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Температурные рекорды 23 июня обновились почти по всей Брестской области
Источник материала: ОНТ
23 июня температурные рекорды почти по всей Брестской области обновились,
Еще на протяжении нескольких дней жара сохранится. В выходные, как прогнозируется, она начнет спадать.
Из-за высокой пожарной опасности в 91 районе Беларуси
Фото: БЕЛТА
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23 июня температурные рекорды почти по всей Брестской области обновились, сообщает рассказали БЕЛТА в облгидромете. До 33-35°C за прошлые сутки прогрелся воздух в...
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