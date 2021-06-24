ТОП-5 самых милых пород собак, которые подойдут для аллергиков

Источник материала: ОНТ

Многие хотят завести собаку, но, к сожалению, не все могут себе это позволить по состоянию здоровья. Большинство собак не подходят людям из-за ярких аллергических реакций, которые они могут вызывать. Но слава богу есть те породы, которые считаются гипоаллергенными. Список их широк, но мы выбрали самых милых собак из них.

Кстати, главный критерий у гипоаллергенных собак далеко не короткая шерсть. Основными характеристиками, которые позволяют отнести породу к гипоаллергенным, являются:

Отсутствие жесткого подшерстка. Нечастая линька. Классическое строение морды, которые не будет способствовать повышенному слюноотделению. Возможность купать собаку 1-2 раза в месяц.

1. Вест хайленд уайт терьер

Некрупная шотландская собака. Её вес не превышает 10 кг. Это очень добрые, веселые и послушные питомцы. Отлично подходят для семей с маленькими детьми. Исключительно веселые, дружелюбные и послушные животные.





2. Бишон фризе

Эти миниатюрные собачонки так похожи на игрушку. Их вес не превышает 5 кг. Они очень ласковые и игривые, легко осваивают команды. Главным преимуществом этой породы для аллергиков является полное отсутствие подшерстка. Расчесывать их нужно всего раз в неделю, а стричь и купать не реже раза в месяц.





3. Карликовый пудель

Пудели – очень умные собаки, дружелюбные и жизнерадостные. Отлично подойдут для большой семьи с детьми. Шерсти у этой собаки мягкая и шелковистая, она не разлетается по всей квартире. Также собака не линяет, расчесывать ее нужно раз в неделю.





4. Самоедская лайка

Если мелкие породы собак вам не подходят, то самоеды – это то, что вам нужно. Это суперпозитвные и миролюбивые собаки. При этом они требуют много внимания и продолжительного выгула. Но несмотря на то, что шерсть у этой породы длинная и густая, уход за ней несложный, хоть и требует много времени. Главное преимущество для аллергиков – это отсутствие характерного собачьего запаха.





5. Супер-мини йоркширский терьер

А это самые крохотные собаки. Их вес – около двух килограммов. Они очень игривы, чистоплотны, прекрасно уживаются с человеком и другими домашними животными. Они незначительно линяют, разового расчесывания в неделю будет вполне предостаточно.





Фото: Getty Images, Pexels, Depositphotos

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