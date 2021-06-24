ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ТОП-5 самых милых пород собак, которые подойдут для аллергиков

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ТОП-5 самых милых пород собак, которые подойдут для аллергиков

Многие хотят завести собаку, но, к сожалению, не все могут себе это позволить по состоянию здоровья. Большинство собак не подходят людям из-за ярких аллергических реакций, которые они могут вызывать. Но слава богу есть те породы, которые считаются гипоаллергенными. Список их широк, но мы выбрали самых милых собак из них.

Кстати, главный критерий у гипоаллергенных собак далеко не короткая шерсть. Основными характеристиками, которые позволяют отнести породу к гипоаллергенным, являются:

  1. Отсутствие жесткого подшерстка. 
  2. Нечастая линька.
  3. Классическое строение морды, которые не будет способствовать повышенному слюноотделению. 
  4. Возможность купать собаку 1-2 раза в месяц. 

1. Вест хайленд уайт терьер

Некрупная шотландская собака. Её вес не превышает 10 кг. Это очень добрые, веселые и послушные питомцы. Отлично подходят для семей с маленькими детьми. Исключительно веселые, дружелюбные и послушные животные. 


2. Бишон фризе

Эти миниатюрные собачонки так похожи на игрушку. Их вес не превышает 5 кг. Они очень ласковые и игривые, легко осваивают команды. Главным преимуществом этой породы для аллергиков является полное отсутствие подшерстка. Расчесывать их нужно всего раз в неделю, а стричь и купать не реже раза в месяц.


3. Карликовый пудель

Пудели – очень умные собаки, дружелюбные и жизнерадостные. Отлично подойдут для большой семьи с детьми. Шерсти у этой собаки мягкая и шелковистая, она не разлетается по всей квартире. Также собака не линяет, расчесывать ее нужно раз в неделю. 


4. Самоедская лайка

Если мелкие породы собак вам не подходят, то самоеды – это то, что вам нужно. Это суперпозитвные и миролюбивые собаки. При этом они требуют много внимания и продолжительного выгула. Но несмотря на то, что шерсть у этой породы длинная и густая, уход за ней несложный, хоть и требует много времени. Главное преимущество для аллергиков – это отсутствие характерного собачьего запаха.


5. Супер-мини йоркширский терьер

А это самые крохотные собаки. Их вес – около двух килограммов. Они очень игривы, чистоплотны, прекрасно уживаются с человеком и другими домашними животными. Они незначительно линяют, разового расчесывания в неделю будет вполне предостаточно. 


Фото: Getty Images, Pexels, Depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие хотят завести собаку, но, к сожалению, не все могут себе это позволить по состоянию здоровья. Большинство собак не подходят людям из-за ярких аллергических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эўразьвяз ўвёў сэктаральныя санкцыі адносна Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by