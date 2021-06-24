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На чемпионате Европы по футболу определились все участники 1/8 финала

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по футболу определились все участники 1/8 финала

Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершен. Известны все участники 1/8 финала.

В самой сложной отборочной группе «F» два матча завершились с одинаковым счетом – 2:2. 

И трем командам этого хватило, чтобы пройти дальше. Французы встречались с португальцами. Криштиану Роналду открыл счет на 30-й минуте.

В конце первого тайма забил Карим Бензема, а сразу после перерыва он оформил дубль и вывел сборную Франции вперед. Но на пути к победе вновь стал Роналду – он сделал счет равным – 2:2. В итоге сборная Франция финишировала первой в группе «F», а португальцы вышли в плей-офф с третьего места.

Во втором матче группы «F» сборная Германии чуть не упустила шанс выйти в плей-офф. Проигрывая Венгрии – 1:2 за шесть минут до финального свистка, немецкие футболисты все же сравняли счет и вышли из группы, заняв второе место.

Из группы «Е» дальше проходят сборные Швеции и Испании. Испанцы разгромили команду Словакии – 5:0, а шведы были сильнее поляков – 3:2 и стали победителями турнира в группе «Е».

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Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершен. Известны все участники 1/8 финала. В самой сложной отборочной группе «F» два матча завершились с одинаковым...
 
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