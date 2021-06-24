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В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия
Источник материала: ОНТ
В США проходят суды по делу о штурме Капитолия, первый приговор уже вынесли.
49-летняя жительница штата Индиана за участие в несанкционированной акции у здания Конгресса получила три года условно.
Плюс 120 часов общественных работ и штраф. Женщина помогала следствию и даже признала свою вину. Такое «мягкое» решение суд принял с учетом обстоятельств: подсудимая не была замечена в насилии и подготовке акции. Чего нельзя сказать о других фигурантах дела, решение суда ждут еще 500 человек.
Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые прошли с нарушениями.
Демократы назвали это актом внутреннего терроризма. На участников штурма устроили облаву, которая продолжается до этого дня.
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В США проходят суды по делу о штурме Капитолия, первый приговор уже вынесли. 49-летняя жительница штата Индиана за участие в несанкционированной акции у здания...
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