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В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

24.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

В США проходят суды по делу о штурме Капитолия, первый приговор уже вынесли.

49-летняя жительница штата Индиана за участие в несанкционированной акции у здания Конгресса получила три года условно.

Плюс 120 часов общественных работ и штраф. Женщина помогала следствию и даже признала свою вину. Такое «мягкое» решение суд принял с учетом обстоятельств: подсудимая не была замечена в насилии и подготовке акции. Чего нельзя сказать о других фигурантах дела, решение суда ждут еще 500 человек.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые прошли с нарушениями.

Демократы назвали это актом внутреннего терроризма. На участников штурма устроили облаву, которая продолжается до этого дня.

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В США проходят суды по делу о штурме Капитолия, первый приговор уже вынесли. 49-летняя жительница штата Индиана за участие в несанкционированной акции у здания...
 
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