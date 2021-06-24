Ограничения и запреты на посещение лесов вводятся в 91 районе Беларуси

Источник материала: ОНТ

В 91 районе Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.

Ограничения действуют в 17 районах Гродненской области, 14 – Витебской, 10 - Брестской и 9 – Минской. Такие меры распространяются на всю Гомельскую область и почти всю Могилевскую (кроме Хотимского района).

Интерактивная карта, с помощью которой можно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса, находится на сайте Министерства лесного хозяйства.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram