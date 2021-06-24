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Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко
Внимание Главы государства обратили на высокую маржинальность производства рапсового масла. Однако в этой сфере есть и некоторые проблемные моменты, которые касаются ценовой политики, считают производители.
По словам Президента, это преступление – вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях.
Также Президент подчеркнул, государство теряет большие деньги из-за того, что в этой сфере развито недобросовестное посредничество.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарной фермы «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман» поручил запретить вывоз семян рапса из...
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