Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарной фермы «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман» поручил запретить вывоз семян рапса из Беларуси, передает БЕЛТА.

Внимание Главы государства обратили на высокую маржинальность производства рапсового масла. Однако в этой сфере есть и некоторые проблемные моменты, которые касаются ценовой политики, считают производители.

По словам Президента, это преступление – вывозить из страны сырье, из которого получается хорошая продукция, и не переработать рапс по полному циклу на собственных предприятиях.

Также Президент подчеркнул, государство теряет большие деньги из-за того, что в этой сфере развито недобросовестное посредничество.

Фото: БЕЛТА





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