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С 1 июля таможня сможет запрашивать в банках сведения про количество банковских счетов и остатки на них. Что нужно об этом знать?
Источник материала: ОНТ
С 1 июля таможня сможет запрашивать в банках сведения про количество банковских счетов и остатки на них, электронные кошельки и электронные деньги, конкретные сделки, операции без открытия счета и имущество, которое находится на хранении в банке.
Обмен между таможней и банками будет осуществляться через республиканскую централизованную систему обмена межбанковской корреспонденцией в виде электронных документов. Все эти сведения относятся к банковской тайне.
Основной документ, который регламентирует вопросы банковской тайны, – Банковский кодекс - в частности, статья 121. Она определяет перечень сведений и лиц, которые имеют право её получать. В их числе – суды, налоговые и таможенные органы. Сведения о ваших счетах могут попасть в тот или иной госорган только по запросу. Так что самостоятельно банк никому информацию не отправляет – ее запросить не могут даже ближайшие родственники. О ваших сбережениях они смогут узнать только в том случае, если вы поставите подпись на доверенности.
К слову, каждый сотрудник банка подписывает специальное соглашение, которое не позволяет разглашать сведения, относящиеся к банковской тайне. Так что ваши данные под надежной защитой.
Фото: Pexels
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С 1 июля таможня сможет запрашивать в банках сведения про количество банковских счетов и остатки на них. Что нужно об этом знать?
С 1 июля таможня сможет запрашивать в банках сведения про количество банковских счетов и остатки на них, электронные кошельки и электронные деньги, конкретные...
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