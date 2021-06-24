С 1 июля таможня сможет запрашивать в банках сведения про количество банковских счетов и остатки на них. Что нужно об этом знать?

Источник материала: ОНТ

С 1 июля таможня сможет запрашивать в банках сведения про количество банковских счетов и остатки на них, электронные кошельки и электронные деньги, конкретные сделки, операции без открытия счета и имущество, которое находится на хранении в банке.

Обмен между таможней и банками будет осуществляться через республиканскую централизованную систему обмена межбанковской корреспонденцией в виде электронных документов. Все эти сведения относятся к банковской тайне.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации, общественных связей Нацбанка Беларуси: «Банковская тайна – это один из принципов деятельности всей банковской системы, и она нужна в целях защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг».

Основной документ, который регламентирует вопросы банковской тайны, – Банковский кодекс - в частности, статья 121. Она определяет перечень сведений и лиц, которые имеют право её получать. В их числе – суды, налоговые и таможенные органы. Сведения о ваших счетах могут попасть в тот или иной госорган только по запросу. Так что самостоятельно банк никому информацию не отправляет – ее запросить не могут даже ближайшие родственники. О ваших сбережениях они смогут узнать только в том случае, если вы поставите подпись на доверенности.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации, общественных связей Нацбанка Беларуси: «Банки не могут предоставлять эту информацию всем подряд и не могут печатать в СМИ. Это чисто тайна клиента».

К слову, каждый сотрудник банка подписывает специальное соглашение, которое не позволяет разглашать сведения, относящиеся к банковской тайне. Так что ваши данные под надежной защитой.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram