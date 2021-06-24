3 ребенка утонули за сутки в Гомельской и Минской областях

Источник материала: ОНТ

Три ребенка за сутки утонули в Минской и Гомельской областях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

23 июня около 15 часов в МЧС поступило сообщение об утонувшем в реке Днепр в Рогачеве по улице Клары Цеткин ребенке. Утонувшего мальчика 2012 г. р искали сотрудники ОСВОД и МЧС. Его тело не обнаружено, поиски продолжатся 24 июня.

Также около 17 часов стало известно об утонувшей в озере в деревне Киевец Воложинского района девочке 2012 г.р. Спасатели нашли ее тело и достали из водоема.

Кроме того, возле агрогородка Перерост Добрушского района вечером в озере утонул мальчик 2006 г.р. Работники МЧС нашли и извлекли из воды его тело.

Фото: БЕЛТА

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