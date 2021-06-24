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Посольство Великобритании: право на открытый суд является основным способом обеспечения правосудия

24.06.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посольство Великобритании на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировало начало в гомельском СИЗО суда над фигурантами «дела Тихановского».

Посольство Великобритании: право на открытый суд является основным способом обеспечения правосудия
Посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс

«Сегодня дипломаты Великобритании, США и ЕС приехали в Гомель, чтобы посетить судебное заседание по делу политзаключенных Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Артема Сакова, — говорится в комментарии. — Родственникам заключенных, другим гражданам и дипломатам было отказано в праве посещения заседания. Право на открытый процесс закреплено в нескольких международных документах по правам человека, в том числе во Всеобщей декларации прав человека, как основной способ обеспечения правосудия и объективности судебного процесса».

В комментарии отмечается, что Великобритания, США и Евросоюз продолжают призывать к немедленному и безусловному освобождению всех политзаключенных в Беларуси.

«Мы выражаем свою солидарность с политзаключенными, их семьями и друзьями, а также со всем народом Беларуси и присоединяемся к их требованиям правосудия, верховенства закона и соблюдения демократических принципов», — подчеркивается в комментарии.

24 июня в гомельском СИЗО № 3 начался закрытый суд над Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Владимиром Цыгановичем, Николаем Статкевичем, Дмитрием Поповым и Игорем Лосиком.

Сотрудница газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая, попавшая в СИЗО, в своем телеграм-канале выложила несколько видеозаписей, на которых присутствуют обвиняемые, с оскорбительными комментарии в их адрес.

Как сообщает «Радыё Свабода», к началу суда к гомельскому СИЗО прибыла группа европейских дипломатов. Представители госСМИ пытались получить у них комментарии, но дипломаты не стали с ними общаться.

Официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова пояснила БелаПАН, что сотрудники госСМИ присутствовали в зале до начала судебного процесса.

«Насколько мне известно, СМИ, которые попали до начала судебного заседания в СИЗО, где будет рассматриваться уголовное дело, упомянутое вами, присылали письменный запрос в СИЗО и Гомельский областной суд — достаточно давно это было — с просьбой обеспечить им возможность присутствовать до начала процесса. Ни на каком закрытом судебном заседании они не присутствуют. То, что снято и выложено, — это сделано до начала и с ведома руководства СИЗО», — отметила Ляскова.

 

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Теги: Гомель
 
 
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Посольство Великобритании на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировало начало в гомельском СИЗО суда над фигурантами «дела Тихановского»
 
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