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Советник Тихановской: Макей шантажирует глав МИД ЕС свободой политзаключенных

24.06.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МИД Беларуси Владимир Макей на минувшей неделе лично звонил главам МИД стран Европейского союза, пытаясь обменять освобождение политзаключенных на отказ от санкций.

Как утверждает советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, Макей обещал им освободить (перевести под домашний арест) Романа Протасевича и Софию Сапегу, сотрудников PandaDoc, PressClub и журналистов белорусских медиа.

«Решение об освобождении преподносилось как уже принятое, говорил, что сы уже всех освободили, только не торопитесь с санкциями. Прошла неделя, но мы видим, что никого не отпустили», - пишет Вячорка.

По его мнению, режим пытается определить, за сколько можно будет «продать» политзаключенных. Вячорка допускает, что вопрос торговли политзаключенными может появиться в повестке дня уже в ближайшее время, и призывает сохранять приниципиальность.

«Если освобождать, то освобождать всех. Домашний арест – не освобождение. Все должны быть реабилитированы. Должны быть возбуждены дела в отношении виновных в насилии и репрессиях», - подчеркнул Вячорка.

 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей на минувшей неделе лично звонил главам МИД стран Европейского союза, пытаясь обменять освобождение политзаключенных на отказ от...
 
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