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Лукашенко запретил расширять СЭЗ в Беларуси

24.06.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко запретил расширять работу свободных экономических зон в Беларуси, отметив, что льготы предприятию можно предоставить и вне СЭЗ.

"Надо принять решение о "закрытии" этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли. Только в точечном порядке. Привезли высокие технологии - мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия", - заявил Лукашенко.

"Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать", - поручил чиновникам пенсионер.

 
 
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Лукашенко запретил расширять работу свободных экономических зон в Беларуси, отметив, что льготы предприятию можно предоставить и вне СЭЗ.
 
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