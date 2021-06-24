Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси

Вводятся следующие ограничительные меры





- Относительно экспорта и передачи оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного для использования в интересах белорусских властей по мониторингу или перехвату интернета и телефонной связи на мобильных или стационарных устройствах.





- Относительно экспорта в Беларусь товаров двойного назначения для военного использования.





- Относительно экспорта в Беларусь товаров, используемых для табачных изделий.





- Относительно импорта в ЕС нефтепродуктов из Беларуси.





- Относительно импорта в ЕС калийных удобрений из Беларуси,





- Относительно доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также белорусским государственным финансовым институтам и субъектам.





- Европейскому инвестиционному банку запрещено финансирование проектов в государственном секторе Беларуси