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Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси

24.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На саммите ЕС в Брюсселе 24 июня были одобрены секторальные санкции в отношении Беларуси

Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси
Вводятся следующие ограничительные меры

- Относительно экспорта и передачи оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного для использования в интересах белорусских властей по мониторингу или перехвату интернета и телефонной связи на мобильных или стационарных устройствах.

- Относительно экспорта в Беларусь товаров двойного назначения для военного использования.

- Относительно экспорта в Беларусь товаров, используемых для табачных изделий.

- Относительно импорта в ЕС нефтепродуктов из Беларуси.

- Относительно импорта в ЕС калийных удобрений из Беларуси,

- Относительно доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также белорусским государственным финансовым институтам и субъектам.

- Европейскому инвестиционному банку запрещено финансирование проектов в государственном секторе Беларуси
 
 
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На саммите ЕС в Брюсселе 24 июня были одобрены секторальные санкции в отношении Беларуси
 
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