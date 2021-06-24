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Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси
Источник материала: Партизан
На саммите ЕС в Брюсселе 24 июня были одобрены секторальные санкции в отношении Беларуси
Вводятся следующие ограничительные меры
- Относительно экспорта и передачи оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного для использования в интересах белорусских властей по мониторингу или перехвату интернета и телефонной связи на мобильных или стационарных устройствах.
- Относительно экспорта в Беларусь товаров двойного назначения для военного использования.
- Относительно экспорта в Беларусь товаров, используемых для табачных изделий.
- Относительно импорта в ЕС нефтепродуктов из Беларуси.
- Относительно импорта в ЕС калийных удобрений из Беларуси,
- Относительно доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также белорусским государственным финансовым институтам и субъектам.
- Европейскому инвестиционному банку запрещено финансирование проектов в государственном секторе Беларуси
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На саммите ЕС в Брюсселе 24 июня были одобрены секторальные санкции в отношении Беларуси
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