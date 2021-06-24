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Советник Тихановской: Режим тестирует, за сколько можно продать политзаключенных

24.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка сообщил о попытке главы беларуского МИД Владимира Макея шантажом и обманом уговорить Запад не водить санкции.

"Сегодня Евросоюз введет широкие секторальные санкции, связанные с угоном самолета и массовыми репрессиями. Эти санкции, ожидается, вскоре поддержит Великобритания, Канада и США, возможно, Украина.

Режим старался не допустить санкции, подключил лоббистов, более того, занимался неприкрытым шантажом. На прошлой неделе Макей встречался с дипломатами и лично звонил министрам иностранных дел Евросоюза и обещал освобождение (перевод на домашний арест) Романа и Софии, PandaDoc, PressClub, журналистов. 

Решение об освобождении подавалось как уже принятое решение, мол, мы всех уже освободили, только не торопитесь с санкциями. Прошла неделя, но мы видим, что никого не освободили.

Режим тестирует, за сколько можно продать политзаключенных. А значит вопрос торговли политзаключенными может возникнуть в ближайшее время", написал Вячорка в своем телеграме
 
 
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Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка сообщил о попытке главы беларуского МИД Владимира Макея шантажом и обманом уговорить...
 
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