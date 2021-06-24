Советник Тихановской: Режим тестирует, за сколько можно продать политзаключенных

"Сегодня Евросоюз введет широкие секторальные санкции, связанные с угоном самолета и массовыми репрессиями. Эти санкции, ожидается, вскоре поддержит Великобритания, Канада и США, возможно, Украина.





Режим старался не допустить санкции, подключил лоббистов, более того, занимался неприкрытым шантажом. На прошлой неделе Макей встречался с дипломатами и лично звонил министрам иностранных дел Евросоюза и обещал освобождение (перевод на домашний арест) Романа и Софии, PandaDoc, PressClub, журналистов.





Решение об освобождении подавалось как уже принятое решение, мол, мы всех уже освободили, только не торопитесь с санкциями. Прошла неделя, но мы видим, что никого не освободили.





Режим тестирует, за сколько можно продать политзаключенных. А значит вопрос торговли политзаключенными может возникнуть в ближайшее время", написал Вячорка в своем телеграме







