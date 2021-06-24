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Гора: киберпреступность и наркотики - угроза нацбезопасности Беларуси
24.06.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн - Sputnik. Киберпреступность и наркотрафик являются большой угрозой национальной безопасности Беларуси, заявил журналистам в четверг председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.
В четверг в Минске проходит международная научно-практическая конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика". В ней принимают участие представители из Беларуси, России, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Гора отметил, что огромная часть сотрудничества заключается в обмене опытом в расследования уголовных дел, совершенствовании законодательства в области уголовного права, предварительном следствии.
По его словам, участники конференции делятся опытом и наработками в расследованиях преступлений против национальной безопасности, в области киберпреступности, другими наработками, в том числе, совершенствованием законодательства.
Отдельно глава СК выделил подготовку и совершенствование кадров для следственных органов.
Также зала речь и о национальной безопасности. "Национальная безопасности – это многоаспектное понятие, здесь и борьба с преступностью, огромнейшую угрозу безопасности представляет киберпреступность, борьба с наркотрафиком, с распространением наркотиков", - сказал Гора.
Он добавил, что задача правоохранителей – обеспечить спокойную жизнь наших граждан.
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Глава Следственного комитета отметил, что нацбезопасность – многоаспектное понятие, но выделил основные направления.
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