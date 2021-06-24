Три белорусских госбанка попали под секторальные санкции ЕС. Кто еще?

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Решением Совета ЕС запрещается:

Продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи.

Запрещено также продавать, поставлять или передавать властям Беларуси предметы двойного назначения для использования в военных целях.

Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий.

Ограничения коснутся также доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых учреждений. Запрещается страхование и перестрахование белорусского правительства и белорусских государственных органов и агентств.

Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе , а государства-члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

, а государства-члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются. Запрещается покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней. Это касается белорусских финансовых и кредитных учреждений, где доля государства превышает 50%. В список внесены Беларусбанк , Белинвестбанк и Белагропромбанк .

Как указывает «Настоящее время» в эти минуты заканчивается письменная процедура согласования санкций, после чего они будут официально опубликованы в журнале Евросоюза.

«Список ограничений достаточно широкий. Под удар попадает экспорт калийных удобрений. И продуктов нефтепереработки. Причем, хоть основные рынки сбыта для белорусских калийных удобрений – это Бразилия, Индия и Китай, а не страны Евросоюза – экспорт туда также усложнится. Ограничения предусматривают запрет на транспортировку некоторых калийных продуктов, таким образом, Беларусь больше не сможет использовать Клайпедский порт для отправки этих грузов», – отмечает корреспондент издания.

Евросоюз на прошлой неделе утвердил четвертый после президентских выборов 2020 года пакет санкций против белорусских властей. В ограничительном списке – 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены. Вслед за ЕС санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания.

В санкционный список попали такие компании, как МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, Bremino Group, Globalcustom, Новая нефтяная компания, Logex и Sohra. Среди физических лиц – судьи, следователи, прокуроры, депутаты, представители государственных медиа, администрация некоторых вузов, чиновники и бизнесмены.