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Три белорусских госбанка попали под секторальные санкции ЕС. Кто еще?
Источник материала: Myfin
Решением Совета ЕС запрещается:
Как указывает «Настоящее время» в эти минуты заканчивается письменная процедура согласования санкций, после чего они будут официально опубликованы в журнале Евросоюза.
«Список ограничений достаточно широкий. Под удар попадает экспорт калийных удобрений. И продуктов нефтепереработки. Причем, хоть основные рынки сбыта для белорусских калийных удобрений – это Бразилия, Индия и Китай, а не страны Евросоюза – экспорт туда также усложнится. Ограничения предусматривают запрет на транспортировку некоторых калийных продуктов, таким образом, Беларусь больше не сможет использовать Клайпедский порт для отправки этих грузов», – отмечает корреспондент издания.
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В санкционный список попали такие компании, как МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, Bremino Group, Globalcustom, Новая нефтяная компания, Logex и Sohra. Среди физических лиц – судьи, следователи, прокуроры, депутаты, представители государственных медиа, администрация некоторых вузов, чиновники и бизнесмены.
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