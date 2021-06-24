Афера десятилетия. Основатели криптобиржи исчезли с биткоинами на $3,6 млрд

Источник материала: Myfin



Фото: Instagram Амира и Раиса Каджи

Проблемы начались в апреле — тогда Africrypt прекратила работу, а её руководство заявило, что торговую систему взломали. Africrypt попросила клиентов не обращаться к юристам, так как это «может замедлить процесс возвращения средств».



Но некоторые инвесторы отнеслись к объявлению скептически — и наняли юрфирму Hanekom Attorneys, рассказывает vc.ru. По словам юристов, они сразу заподозрили неладное — так как пользователей просили не предпринимать никаких юридических действий.

Выяснилось, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверам за семь дней до предполагаемого «взлома». Также расследование показало, что объединённые средства компании перевели со счётов и кошельков, а валюту провели через биткоин-миксеры, чтобы её стало невозможно отследить.

Братья Каджи основали Africrypt в 2019 году. Сейчас они не отвечают на звонки, их местоположение неизвестно, а сайт компании не работает.



Деятельность фирмы также изучает финансовый регулятор ЮАР, но не может начать официальное расследование, так как криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами. Полиция на запрос Bloomberg о комментариях пока не ответила.